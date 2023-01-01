WebCatalog
Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Boardmix в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.

Веб-сайт: boardmix.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boardmix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Conceptboard

Conceptboard

app.conceptboard.com

GeoGebra

GeoGebra

geogebra.org

WEDO

WEDO

login.wedo.swiss

Limnu

Limnu

limnu.com

Miro

Miro

miro.com

Vibe Canvas

Vibe Canvas

app.vibe.us

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard

app.whiteboard.microsoft.com

H-supertools

H-supertools

h-supertools.com

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Switchboard

Switchboard

beta.switchboard.app

Eraser

Eraser

app.tryeraser.com

Hive OS

Hive OS

the.hiveos.farm

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности