BPS Direct, LLC, действующая под названием Bass Pro Shops, — американский частный розничный торговец, специализирующийся на товарах для охоты, рыбалки, кемпинга и других сопутствующих товарах для отдыха на природе. В компании Bass Pro Shops, штаб-квартира которой находится в Спрингфилде, штат Миссури, работает около 40 000 человек.

Веб-сайт: basspro.com

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