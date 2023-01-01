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Basketball Forum

Basketball Forum

basketballforum.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Профессиональные и студенческие баскетбольные форумы — форум-сообщество, посвященное конкурентоспособным баскетболистам и энтузиастам. Говорите обо всем, от НБА до студенческого баскетбола и даже обо всем, кроме баскетбола. Это все здесь!

Веб-сайт: basketballforum.com

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