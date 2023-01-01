Форум-сообщество, посвященное владельцам и энтузиастам домашних кинотеатров. Присоединяйтесь к обсуждению домашнего аудио/видео, телевизоров, проекторов, экранов, ресиверов, колонок, проектов, самодельных изделий, обзоров продуктов, аксессуаров, объявлений и многого другого!

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