R1-Forum — это сообщество любителей мотоциклов Yamaha R1, посвященное спортивному мотоциклу Yamaha YZF 1000 R1. Обсуждайте производительность, настройки, характеристики, обзоры и многое другое!

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