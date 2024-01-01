Baselinker

Baselinker

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Веб-сайт: baselinker.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать заказы до 10 раз быстрее, сводя к минимуму ошибки с помощью нашего уникального помощника по упаковке и функций автоматических действий, которые решают такие задачи, как создание отгрузки, электронная почта клиентов, формирование счетов и печать этикеток. - Имея более 23 000 активных пользователей в Европе, США и Бразилии, мы предоставляем экспертную поддержку продавцам, стремящимся к международной экспансии.
Категории:
Business
Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли

Веб-сайт: baselinker.com

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