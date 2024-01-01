- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать заказы до 10 раз быстрее, сводя к минимуму ошибки с помощью нашего уникального помощника по упаковке и функций автоматических действий, которые решают такие задачи, как создание отгрузки, электронная почта клиентов, формирование счетов и печать этикеток. - Имея более 23 000 активных пользователей в Европе, США и Бразилии, мы предоставляем экспертную поддержку продавцам, стремящимся к международной экспансии.

Веб-сайт: baselinker.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Baselinker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.