Purse.io — это действительно уникальная платформа, которая предлагает большие скидки практически на любой продукт для своих покупателей и позволяет продавцам обменивать продукты на биткойны с комиссией за обслуживание всего 1%, что намного ниже по сравнению с eBay, Amazon и Etsy.

Веб-сайт: purse.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Purse, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.