Услуга BARIDIWEB позволяет клиентам Почты Алжира пользоваться почтовыми финансовыми услугами через веб-портал www.poste.dz с быстрым выполнением операций в любое время (7 дней в неделю и 24 часа в сутки).

Веб-сайт: poste.dz

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