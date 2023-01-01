Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Создавайте и управляйте огромными парками небольших устройств. Безопасный стек технологий на основе контейнеров, который позволяет разрабатывать, развертывать, управлять и масштабировать парки устройств IoT Linux.

Веб-сайт: balena.io

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