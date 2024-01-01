AudioHarvest создает и распространяет аудиомаркетинговый контент через подкаты, социальные сети и Интернет. AudioHarvest создает великолепные звуковые впечатления из опубликованного в Интернете контента, что позволяет клиентам как обогащать аудиторию на месте, так и привлекать новую аудиторию посредством распространения подкастов вновь созданного аудиоконтента. Платформа AudioHarvest обогащает впечатления посетителей от онлайн-контента клиента, позволяя пользователям слушать контент через проигрыватель аудиовиджетов, а не читать его. Мы также создаем и распространяем этот контент в виде подкастов, чтобы зрители могли быть в курсе последних выпусков эпизодов. Платформа AudioHarvest полностью автоматизирована: мы выбираем наиболее подходящий онлайн-контент для аудиовосприятия, а затем просто размещаем его обратно на веб-сайте клиента в качестве проигрывателя аудиовиджетов.

Веб-сайт: audio-harvest.com

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