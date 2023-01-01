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Atmosphere TV

Atmosphere TV

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Веб-сайт: atmosphere.tv

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Атмосфера — крупнейшая платформа потокового телевидения, созданная для бизнеса. Наш бесплатный ежемесячный сервис, поддерживаемый рекламой, предоставляет короткие программы без аудио для более чем 130 миллионов зрителей в месяц на более чем 65 000 площадках. Атмосфера предлагает... веселые, вирусные развлечения: более 40 каналов для любой аудитории, включая Chive TV, Red Bull TV, Paws TV, а также набор новостных каналов, включая новости, спорт и развлечения. Решения для цифровых вывесок: готовая панель управления и удаленный доступ для создания и продвижения собственной рекламы. Интерактивные функции: ChiveTrivia и Shoutouts повышают вовлеченность гостей. ...Без ежемесячной платы.

Веб-сайт: atmosphere.tv

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