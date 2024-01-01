Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов.

Веб-сайт: atlas.so

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