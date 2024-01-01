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Atlas SO

Atlas SO

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: atlas.so

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Atlas SO в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Atlas — это универсальный инструмент поддержки клиентов, который поможет вам превратить команду поддержки клиентов из центра затрат в двигатель инноваций в продуктах. Мы собираем ключевую информацию со всего пути ваших клиентов в одном месте, чтобы вы могли быстрее и эффективнее реагировать, а также анализировать и учиться на основе целостных потребностей ваших клиентов.

Веб-сайт: atlas.so

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Atlas SO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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