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Reamaze

Reamaze

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: reamaze.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Re:amaze — это простое и интуитивно понятное программное обеспечение для поддержки клиентов. Поддерживайте, привлекайте и конвертируйте клиентов с помощью чата, социальных сетей, SMS, часто задаваемых вопросов и электронной почты на единой платформе. Все, что вам нужно, чтобы произвести впечатление на своих клиентов.

Веб-сайт: reamaze.com

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