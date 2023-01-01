WebCatalog
Ars Technica

Ars Technica

arstechnica.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ars Technica в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Оригинальные технические новости, обзоры и анализ наиболее фундаментальных аспектов технологий.

Веб-сайт: arstechnica.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ars Technica, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

TIME Magazine

TIME Magazine

time.com

CyberNews

CyberNews

cybernews.com

Screener

Screener

screener.in

TechPowerUp

TechPowerUp

techpowerup.com

TechSpot

TechSpot

techspot.com

TechURLs

TechURLs

techurls.com

Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Beebom

Beebom

beebom.com

Engadget

Engadget

engadget.com

TWiT

TWiT

twit.tv

Electrek

Electrek

electrek.co

Openbase

Openbase

openbase.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности