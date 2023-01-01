Постройте будущее найма с помощью этичной и эффективной платформы подбора персонала. Дайте отпор традиционному найму, который увековечивает системные предубеждения. Программное обеспечение для подбора персонала, которое прогнозирует лучших кандидатов и создает лучшие команды.

Веб-сайт: beapplied.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Applied, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.