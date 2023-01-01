Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Animation Crazy — это полностью авторизованная и совершенно бесплатная анимационная платформа, запущенная Bahamut. Она предоставляет новые анимации сезона, синхронизированные с Японией, и содержит тысячи эпизодов прошлых шедевров, которые поклонники анимации могут выбирать свободно!

Веб-сайт: gamer.com.tw

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