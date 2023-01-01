AkkenCloud — это наиболее комплексная корпоративная облачная платформа, доступная для кадровых и рекрутинговых агентств, созданная для оптимизации рабочих процессов фронт-офиса, внутреннего офиса и бэк-офиса. Благодаря использованию платформы AkkenCloud клиенты заметили повышение эффективности, количества размещений и прибыльности. Благодаря управлению более чем 14,8 миллионами кандидатов и 33 000 пользователей на одной платформе размер и успех клиентов AkkenCloud продолжают расти с каждым днем.

Веб-сайт: login.akken.com

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