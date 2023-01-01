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NASA/ADS

NASA/ADS

ui.adsabs.harvard.edu

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Система астрофизических данных SAO/NASA (ADS) — это портал цифровой библиотеки для исследователей астрономии и физики, которым управляет Смитсоновская астрофизическая обсерватория (SAO) в рамках гранта НАСА. ADS поддерживает три библиографические коллекции, содержащие более 15 миллионов записей, охватывающих публикации по астрономии и астрофизике, физике и общим наукам, включая все электронные издания arXiv. Рефераты и полные тексты основных публикаций по астрономии и физике индексируются и доступны для поиска с помощью новой современной формы поиска ADS, а также классической формы поиска. Также доступна доступная для просмотра бумажная форма. Помимо поддержания своего библиографического корпуса, ADS отслеживает цитирование и использование своих записей, обеспечивая расширенные возможности обнаружения и оценки. Интегрированная в свои коллекции ADS обеспечивает доступ и указывает на множество внешних ресурсов, включая электронные статьи, доступные на веб-сайтах издателей, информацию об астрономических объектах, каталоги данных и наборы данных, хранящиеся во внешних архивах. В настоящее время у нас есть ссылки на более чем 13,3 миллиона записей, поддерживаемых нашими сотрудниками. Такая глубина информации позволила создать ряд публикаций (рецензируемых и нерецензируемых) в таких областях, как библиометрия и информатика.

Веб-сайт: ui.adsabs.harvard.edu

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