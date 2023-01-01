Adobe Lightroom

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Неразрушающее редактирование, ползунки и фильтры позволяют легко сделать фотографии онлайн лучше. Интегрированная организация искусственного интеллекта помогает вам управлять фотографиями и обмениваться ими. Попробуйте бесплатно!

Веб-сайт: lightroom.adobe.com

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