WebCatalog
PandaBuy

PandaBuy

pandabuy.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PandaBuy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приложение Pandabuy поможет вам легко покупать товары из Китая. Мы предлагаем услуги по покупке, складированию и доставке с нулевой комиссией за обслуживание. У нас есть удобные функции, позволяющие вам управлять своими заказами, просматривать фотографии в формате HD и делиться ими одним щелчком мыши. Больше никаких сообщений-бомб, и мы поделимся с вами актуальными данными о доставке, просмотрите вес продукта, чтобы лучше оценить свой груз, еще до размещения каких-либо заказов!

Веб-сайт: pandabuy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PandaBuy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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