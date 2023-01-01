AccioJob предлагает удобные для начинающих сертифицированные NSDC курсы полного цикла и анализа данных с участием более 300 партнеров по найму, наставников из ИИТ и специальной группы по трудоустройству.

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