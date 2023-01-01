Да, это еще одна станция 80-х! Но мы не похожи на другие станции 80-х, которые пытаются быть крутыми, 80-е не были крутыми. Лучшее за десятилетие, микстейп 80-х.

Веб-сайт: mixtape.radio

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 80s Mixtape, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.