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RadioNewsAI

RadioNewsAI

radionewsai.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Выпуски новостей, созданные искусственным интеллектом для вашей местной радиостанции. Генератор якорей новостей AI №1 для радиостанций. RadioNewsAI предоставляет вашей радиостанции выпуски новостей искусственного интеллекта, читаемые реалистичным голосом искусственного интеллекта на основе любого предоставленного вами источника новостей.

Веб-сайт: radionewsai.com

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