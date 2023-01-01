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1000minds

1000minds

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Веб-сайт: 1000minds.com

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1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен для многокритериального принятия решений (MCDM) и совместного анализа (или моделирования выбора). Наши совместные опросы позволяют вам проводить совместный анализ (моделирование выбора или эксперименты с дискретным выбором) с любым количеством участников — потенциально с тысячами! Узнайте, что важно для людей, когда они делают выбор, требующий компромиссов. * Какие критерии учитывают заинтересованные стороны, например. граждане учитывают при принятии решений? * Какие атрибуты дизайна нового продукта наиболее важны для потребителей? * Каковы их веса (полезность по частям), отражающие их относительную важность? Программа 1000minds, получившая международное признание за свою научную ценность и удобство для пользователя, получила награды за инновации.

Веб-сайт: 1000minds.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 1000minds, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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