Valid Eval — это онлайн-система оценки для организаций, которые принимают и защищают трудные решения. Он дает представление о процессе принятия решений, освещая детали оценок оценщиков, одновременно снижая субъективность и предвзятость. Valid Eval выявляет и систематизирует обычно скрытые критерии, используемые в сложных оценках, что повышает ответственность оценщика и уверенность в результатах. Он основан на широко признанных принципах когнитивной и поведенческой науки и использует специально разработанные рубрики — стандарты производительности и критерии оценки, — разработанные в консультации с экспертами в этой области. Valid Eval синтезирует и контекстуализирует различные ответы оценщиков, обладающих соответствующим опытом, предоставляя четкую, краткую и достоверную обратную связь, на которой люди могут легко расставить приоритеты и принять соответствующие меры. В

Веб-сайт: valideval.com

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