Rasteje pelo mundo e capture cada bloco! Splix.io coloca você contra outras cobras no jogo definitivo de dominação. Nesta batalha multijogador, sua missão é preencher toda a grade com sua cor. Você pode capturar qualquer área livre para torná-la sua. Se alguém atingir sua trilha atual, você perderá instantaneamente. Cada cobra quer capturar mais terras e ficar em primeiro lugar. Seja inteligente e cuidadoso para ultrapassar novas seções do mundo sem ser atingido!Sobre o criador:Pelican Party é uma colaboração de dois holandeses baseados em Rotterdam, na Holanda. Eles também criaram Nugget Royale e Ducklings.io.

Site: splix.io

