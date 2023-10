Anycolor é um jogo de colorir onde você usa paletas de cores exclusivas para preencher seções em uma variedade de desenhos pré-concebidos. O jogo oferece controle total sobre como e onde você deseja usar cada cor, portanto as possibilidades são infinitas. Use a ferramenta de preenchimento e o pincel para personalizar cada pintura como nenhuma outra. Existem desenhos de animais, humanos, alimentos, veículos e até ideias abstratas! A lista de desenhos é atualizada constantemente, então ocasionalmente você encontrará novos para trabalhar. Existem também paletas extras que você pode desbloquear, então certifique-se de explorar o menu de cores para explorá-lo. Não se esqueça de baixar sua arte depois de colori-la. E não deixe de compartilhar Anycolor com seus amigos e exibir suas criações! Anycolor foi criado pela Aniway, uma equipe de desenvolvimento de jogos com sede na Finlândia. Jogue seu outro jogo de combinação de quebra-cabeças no Poki: Koala Bros BashVocê pode jogar Anycolor gratuitamente no Poki.Anycolor pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

