Nugget Royale é um verdadeiro jogo de Battle Royale onde você deve se tornar apenas o frango sobrevivente! Você está a caminho do destino final, mas há uma maneira de sair de lá: empurre todas as outras galinhas para o lado para ter certeza de não acabar na máquina. Tenha em mente que apenas um filhote sobrevive, então você terá que empurrar os outros para baixo... Nugget Royale também é conhecido como nuggetroyale.io e você está jogando em uma arena contra 80 outros competidores online.Você pode jogar Nugget Royale online por grátis no Poki.W/A/S/D - Move aroundSpace - JumpPelican Party é uma equipe de dois criadores baseados em Rotterdam, na Holanda. Jurgen está criando os visuais dos jogos. A mecânica do jogo é desenvolvida por Jesper (o Fim). Eles também criaram Splix.io e Ducklings.io.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nugget Royale. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.