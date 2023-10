Yarn Untangle é um jogo de quebra-cabeça onde você desembaraça novelos de lã com a ajuda de seus gatinhos de confiança. Basta selecionar um fio e arrastá-lo para libertá-lo do emaranhado. Preste atenção na cor dos fios de conexão. Vermelho significa que está emaranhado, rosa significa que está sendo desembaraçado e amarelo significa que você o desembaraçou com sucesso. Há um modo infinito e também mais de cem quebra-cabeças meticulosamente projetados para você resolver, para que o jogo continue renovado mesmo depois de jogá-lo por horas! Certifique-se de obter uma dica se estiver preso e não tiver certeza de como passar de nível. Você consegue terminar todos os níveis em Yarn Untangle?Mantenha pressionado o cursor ou o dedo para selecionar um novelo de lã e desembaraçá-lo movendo-o.Yarn Untangle foi criado por Salt Pastel Studio. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Yarn Untangle gratuitamente no Poki.Yarn Untangle pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

