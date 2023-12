Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Jungle Friends no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Jungle Friends é um jogo inativo envolvente onde você pisa nas patas de uma raposa fofa! Sua tarefa é explorar diferentes áreas e atender às necessidades de seus diversos amigos animais. Comece alimentando os guaxinins com frutas suculentas, você progredirá para acender fogueiras para cochilos aconchegantes, plantar cenouras, cuidar de ovelhas e galinhas, tosar lã, coletar ovos, oferecer chuveiros refrescantes para ursos, pescar e muito mais do que você poderia imaginar! Parece muito? Não se preocupe! Você terá a ajuda de furões e cães de confiança para aliviar a carga. Use as moedas ganhas para atualizar suas habilidades de gerenciamento, desbloquear novas áreas de trabalho e aumentar a eficiência de sua equipe. Lembre-se de verificar seu inventário para vestir sua raposa! Quantos amigos da selva você pode fazer?

Site: poki.com

