Você já viu uma girafa deslizando por uma rampa de esqui? Neste jogo você vai! O objetivo é simples: fazer com que sua girafa chegue o mais longe que puder! É mais fácil falar do que fazer enquanto sua girafa voa e gira no ar. Quer provar que sua girafa tem tudo para ser uma campeã? Competir com seus amigos no modo de jogo para dois jogadores. Controles: Espaço ou clique do mouse - Voar

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Giraffe Winter Sports Simulator. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.