Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Free Kick Screamers no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Torne-se o Rei do Gol em Free Kick Screamers! Neste jogo de pênaltis, cabe a você marcar um gol em todos os níveis. É mais fácil falar do que fazer; alguns níveis têm muitos obstáculos, como outros jogadores, goleiros, alvos móveis e muito mais, que bloquearão seu caminho até o gol. Você terá que usar a mira perfeita e todas as suas habilidades no futebol para passar de nível. Não marcou? Não se preocupe – você tem 6 tentativas por nível e sempre pode pedir ajuda. Você consegue passar por todos os níveis de Free Kick Screamers?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Free Kick Screamers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.