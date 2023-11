Em Getaway Shootout você corre com outros três até o ponto de extração. Esta não é uma corrida comum, pois você só pode pular até a linha de chegada. Experimente pular do computador ou de um de seus amigos neste jogo para dois jogadores. No caminho cheio de obstáculos até o final, você encontrará todos os tipos de armas e reforços para vencer a competição. W - pule para a esquerda E - pule para a direita R - power-upI - pule para a esquerda O - pule para a direita P - power-up

Site: poki.com

