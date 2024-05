Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Escape Underground no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Uma jornada atmosférica onde um robô procura uma saída do subsolo. Este é um jogo que se passa em um ambiente escuro e atmosférico. O protagonista principal, um robô, é jogado nas profundezas da superfície da Terra por um sentinela alienígena. A partir desse momento, ele começa a procurar uma saída dali. Porém, não será fácil, pois ele terá que enfrentar inúmeros desafios ao longo do caminho. Este robô se moverá da esquerda para a direita, saltará obstáculos, escalará, empurrará certos objetos e resolverá todo tipo de quebra-cabeças, lidando com interruptores, elevadores, lasers e outras armas. Fazer contato com qualquer uma das armadilhas irá matá-lo instantaneamente, enviando-o de volta ao posto de controle anterior. Sentinelas alienígenas irão atrasá-lo e até matá-lo se forem avistados em seu caminho. A viagem pode ser curta, mas valeria a pena.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Escape Underground. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.