Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Submolok no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Prepare-se para uma aventura alienígena subaquática em Submolok! Submolok é um pequeno alienígena parecido com uma lula que pilota um minúsculo submarino. A caminho da Terra, ele foi abatido e caiu no oceano. Agora você tem que ajudá-lo a voltar para casa! Você pode usar os propulsores do submarino para se movimentar, mas como eles estão angulados nos cantos do submarino, isso pode ser bastante difícil. Você terá que usar seus propulsores com precisão para navegar pelos oceanos com segurança. Este clássico jogo em Flash está de volta ao HTML 5 para que você possa jogá-lo sempre que quiser! Você pode levar Submolok de volta para casa?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Submolok. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.