Droplets é um jogo de quebra-cabeça no qual você terá que ajudar as criaturinhas chamadas Droplets a chegarem em segurança ao solo. As Gotas subiram bastante e terão que pular para um local seguro. Felizmente, eles têm pequenas hélices em suas cabeças que garantirão um pouso suave - se puderem evitar todos os inimigos. Este clássico jogo em Flash está de volta ao HTML 5 para que você possa jogá-lo sempre que quiser! Você consegue trazer as gotas com segurança para o chão?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Droplets. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.