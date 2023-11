Blumgi Bloom é um jogo de cortar cordas onde você deve cortar as cordas que prendem todas as pequenas sementes na tentativa de jogá-las direto no chão para que floresçam! Corte as cordas com inteligência para fazer com que sua pequena semente caia no chão e se transforme em flores enormes! Se você estiver preso, dê uma olhada na hélice que lhe dará um pequeno impulso para ajudá-lo no seu caminho! Você tem que ser inteligente para garantir que todas as pequenas sementes floresçam! Quão bom você acha que é em geometria?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Blumgi Bloom. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.