In the Doghouse é um jogo de puzzle no qual você terá que ajudar um cachorrinho a se movimentar pela casa. Para levar seu cachorro até o final do nível, você precisará mover as salas e corredores para criar um caminho até o final. Você só pode mover salas que estejam vazias. O cachorro seguirá onde quer que você coloque o osso e é inteligente o suficiente para subir e descer elevadores também! Este clássico jogo em Flash está de volta ao HTML 5 para que você possa jogá-lo sempre que quiser! Você consegue levar o cachorro com segurança por todos os níveis da Doghouse?

