Cover Orange: Pirates é um jogo de plataforma onde você deve empilhar objetos para cobrir nossos amigos laranja e protegê-los da chuva ácida iminente. Nosso herói cítrico está de volta para mais ação, mas desta vez estamos em águas mortais, cercados por piratas. Arraste todos os objetos que o jogo permite e solte-os de uma forma que forme um abrigo sobre as laranjas enquanto a nuvem furiosa passa sobre elas. Não se esqueça de pegar a estrela escondida em todos os níveis! Compartilhe Cover Orange: Pirates com familiares e amigos, para que vocês possam experimentar esses quebra-cabeças divertidos juntos!Ao longo de cada nível, você deve colocar elementos no palco para alterar o ambiente e proteger as laranjas da chuva ácida de uma nuvem maligna. Esses elementos do palco podem variar de qualquer forma, desde um bloco triangular até bolas com espinhos que destroem o gelo e até as próprias laranjas. Use o dedo, o mouse ou o teclado para posicionar os diversos objetos à sua disposição e solte-os de forma que forme um abrigo sobre as laranjas.Mova o baú - WASD, teclas de seta ou o ponteiro Solte o baú - Barra de espaçoCapa Laranja: Piratas foi criada por Johnny-K. Jogue seus outros jogos de plataforma de quebra-cabeça em Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey e Cover Orange: Gangsters. Você pode jogar Cover Orange: Pirates online sem baixar ou instalar gratuitamente usando seu desktop e dispositivos móveis no Poki.

