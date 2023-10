Cover Orange é um jogo de plataforma e quebra-cabeça onde você deve reorganizar objetos para cobrir nossos amigos laranja e protegê-los da chuva ácida iminente. Uma nuvem de chuva mortal e geneticamente modificada de vapor que dissolve frutas está se dirigindo para a capital mundial da laranja. Você deve arrastar todos os objetos à sua disposição e soltá-los de forma que forme um abrigo sobre as laranjas. Use sua inteligência para criar barreiras que economizarão o máximo de laranjas. Salve todos os caras pequenos, laranja e esféricos que encontrar no jogo e conquiste seu amor eterno. Cover Orange combina física de jogo realista, níveis duradouros, cores vibrantes e animações divertidas. Vá em frente e experimente. É hora de bombear o suco em um jogo feito com puro concentrado de laranja!Use o dedo, mouse ou teclado para posicionar os diversos objetos à sua disposição e solte-os de forma que forme um abrigo sobre as laranjas.Mova o baú - WASD , Setas ou ponteiroDrop baú - Barra de espaçoCover Orange foi criado por Johnny-K. Jogue seu outro jogo no Poki: Cover Orange: JourneyA música em Cover Orange foi feita por Eduard Tziselsky, também compositor do programa de TV "Village of Fools".Cover Orange pode ser reproduzido gratuitamente no seu desktop e no seu celular em Poki.

Site: poki.com

