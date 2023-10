Barbershop Inc. é um jogo inativo onde você administra sua própria barbearia. Você começa com uma única cadeira, a partir da qual pode desenvolver seu próprio império de barbearia. Comece atualizando sua cadeira, máquina de cortar cabelo e pente para ganhar mais dinheiro com cada corte de cabelo. Se você ganhar o suficiente, poderá comprar uma cadeira extra! Desbloqueie novos estilos de cabelo para seus clientes, contrate um gerente para atrair mais pessoas para sua loja e continue crescendo. Depois de ganhar dinheiro suficiente, você pode até sair e abrir uma nova loja! Barbershop Inc. foi criado por Zonda Creative Studio, este é o segundo jogo deles no Poki depois de lançar a loucura do guindaste!

Site: poki.com

