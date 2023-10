OpenDota é uma plataforma de código aberto desenvolvida por voluntários que fornece dados do Dota 2. Ele fornece uma interface web para usuários casuais navegarem pelos dados coletados, bem como uma API para permitir que os desenvolvedores criem seus próprios aplicativos com ele. Os dados são coletados por meio do Steam WebAPI, bem como da análise de reprodução de arquivos .dem. O arquivo de reprodução contém muito mais dados do que a WebAPI, ao custo de tempo adicional de CPU gasto para processar o arquivo. Como resultado, a análise de replay só pode ser feita para um subconjunto das partidas disputadas, enquanto os dados básicos da API são coletados para cada partida pública.

Site: opendota.com

