O objetivo do ProtonDB é coletar relatórios de outros jogadores enquanto eles testam jogos com Proton no Linux e fornecer pontuações agregadas sobre o desempenho dos jogos. Um conjunto crescente de sugestões fornece ajustes que você pode tentar para fazer os jogos funcionarem enquanto o Proton continua o desenvolvimento. Além disso, você pode explorar o catálogo de jogos Steam neste site para navegar e descobrir uma ampla variedade de títulos que antes não estavam disponíveis para uso no Linux.

Site: protondb.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ProtonDB. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.