Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de VoiceOverMaker no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O VoiceOverMaker online Text-to-Speech pode converter texto em um idioma falado naturalmente com mais de 600 vozes em mais de 30 idiomas e variantes de idioma. Use pesquisas inovadoras em síntese de voz (WaveNet) para produzir áudio de primeira classe. O editor fácil de usar permite criar e editar voz sobre vídeo de alta qualidade ou criar arquivos de áudio no formato MP3 ou WAV.

Site: voiceovermaker.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com VoiceOverMaker. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.