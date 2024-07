Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de FreeTTS no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Free TTS é um conversor online de texto para fala de primeira linha que oferece suporte para quase todos os idiomas. Ele foi projetado para criar arquivos de áudio de alta qualidade com vozes naturais, tornando-o adequado para vários projetos. A ferramenta é gratuita e permite uso comercial. O processo de conversão de texto em fala é simples e rápido por meio do poderoso mecanismo de IA, que é alimentado pelo aprendizado de máquina do Google e capacidade TTS. Isso garante um desempenho eficiente e produz resultados com áudio de alta qualidade. Um recurso notável do Free TTS é o suporte para SSML (Speech Synthesis Markup Language), que permite aos usuários personalizar o áudio, fornecendo detalhes sobre pausas, formatação de áudio, datas, siglas, e mais. Esse recurso oferece flexibilidade e aprimora a experiência geral de áudio. A ferramenta oferece uma ampla variedade de vozes e idiomas nativos, incluindo inglês (EUA), africâner, árabe, bengali, búlgaro e muitos mais. Essas vozes podem ser usadas para diversos fins, como adicionar narrações a vídeos, criar vídeos gerados por IA ou vídeos promocionais. Para usar o TTS gratuito, os usuários simplesmente precisam copiar e colar o texto que desejam converter na ferramenta. O arquivo de áudio convertido pode então ser baixado como um arquivo MP3. Nenhum registro é necessário e os áudios são removidos automaticamente dentro de 24 horas para manter a segurança. Em resumo, o Free TTS é um conversor de texto para fala on-line confiável e fácil de usar que oferece vozes com som natural em vários idiomas. Seu poderoso mecanismo de IA e suporte para SSML o tornam uma ferramenta valiosa para uma ampla gama de aplicações.

Site: freetts.com

