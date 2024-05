Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Vbee AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Vbee Text-To-Speech (tecnologia de conversão de texto em fala) é um serviço de tecnologia que aplicou com sucesso a inteligência artificial e produziu uma voz natural como a de um humano, com emoções, com "mente" e alma”… A solução Vbee TTS permite que a comunidade construir conteúdo digital por voz de forma automática, rápida e econômica. A conversão de texto em fala com mais de 50 idiomas e mais de 200 vozes (masculinas, femininas) facilita a escolha da voz certa para seu uso.

