Software de feedback de vídeo do consumidor - Aplicativos mais populares

O software de feedback de vídeo do consumidor, também conhecido como software de pesquisa de vídeo, capacita as organizações a capturar, avaliar e disseminar as respostas de vídeo dos consumidores. Essas ferramentas permitem que as empresas participem de pesquisas de mercado ou solicitem feedback de seus clientes, com o objetivo de adquirir insights mais profundos e diferenciados em comparação com o que o feedback baseado em texto oferece. O software de feedback de vídeo do consumidor é utilizado por pesquisadores, equipes de marketing, anunciantes e gerentes de produto para coletar dados qualitativos e acionáveis. Essas informações desempenham um papel crucial na definição de decisões de negócios relacionadas à estratégia de marca, campanhas de marketing, experiência do cliente (CX), design de produto e inovação na loja.