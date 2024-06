Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

SherpaDesk concentra-se no que é mais importante para os serviços profissionais: o tempo. SherpaDesk é uma solução de automação de serviços profissionais (PSA) hospedada na nuvem que integra os principais processos de negócios em uma única solução. As organizações são capazes de rastrear problemas de atendimento ao cliente, capturar tempo faturável e não faturável e monitorar toda a lucratividade de seus projetos. O aplicativo móvel do SherpaDesk é a solução perfeita para qualquer organização que tenha técnicos na área e precise registrar seu tempo e despesas.

Site: sherpadesk.com

