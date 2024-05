Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Octocom no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Octocom é uma plataforma de suporte ao cliente de IA para lojas de comércio eletrônico, automatizando o suporte ao cliente para tarefas rotineiras e liberando sua equipe para lidar apenas com casos excepcionais. Integração com um clique com as principais plataformas de comércio eletrônico e help desks, suporte de IA pré-venda e pós-venda e suporte ao cliente ao vivo premiado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para ajudar marcas de qualquer tamanho a configurar e integrar nossa IA - tudo sem o custo exagerado.

Site: octocom.ai

