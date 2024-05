Estamos procurando um construtor de chatbot poderoso e fácil de usar? Não procure mais, BotPenguin! Nosso construtor de chatbot com tecnologia de IA facilita a criação e implantação de chatbots, sem necessidade de codificação. Os chatbots BotPenguin podem responder às dúvidas dos clientes, obter leads e fornecer suporte ao cliente 24 horas por dia – tudo por uma fração do custo do atendimento ao cliente tradicional. Além disso, você pode gerenciar tudo por meio de nosso sistema integrado e fácil de usar. Fornecemos soluções omnicanal de engajamento do cliente a custo quase zero. As empresas de comércio eletrônico podem usar a automação do WhatsApp com Chatbot da Botpenguin para melhorar a experiência de atendimento ao cliente e enviar anúncios de transmissão. O setor de comércio eletrônico só crescerá nos próximos anos. Para ter sucesso, os vendedores online precisam aproveitar ao máximo as oportunidades e a tecnologia disponível. A automação de processos específicos pode ajudar os varejistas a garantir a obtenção dos melhores resultados e aumentar a satisfação do cliente. O Chatbot da Botpenguin pode ajudar os comerciantes de comércio eletrônico a eliminar alguns aspectos de seu trabalho que consideram chatos, liberando tempo para se concentrarem em outros aspectos do negócio. Às vezes ficamos perdidos ou confusos com o atendimento ao cliente e o processo de comércio eletrônico. Qualquer que seja o seu processo de atendimento ao cliente, o Chatbot da Botpenguin pode ajudá-lo a melhorar a experiência do cliente. Os bots podem orientar seus clientes com a ajuda de conteúdo rico, como perguntas frequentes, detalhes de produtos de comércio eletrônico e tutoriais. O Chatbot da Botpenguin pode ajudar seus clientes a descobrir novos produtos, solicitar atendimento, agendar um horário, etc.

Site: botpenguin.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com BotPenguin. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.